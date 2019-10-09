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صور.. غرق منطقة مزلقان السيل بأسوان بعد انفجار ماسورة صرف صحى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:45 م
صور.. غرق منطقة مزلقان السيل بأسوان بعد انفجار ماسورة صرف صحى جانب من شفط المياه
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تسبب كسر مفاجئ لخط رئيسى بالصرف الصحى، إلى غرق شوارع ومنطقة مزلقان السيل شرق مدينة أسوان، اليوم الأربعاء.

 

وأدى تدفق مياه الصرف الصحى بكميات كبيرة إلى غرق الشوارع والمنطقة المحيطة بمزلقان السيل والتى يتواجد فيها موقف سيارات السيل الأجرة وشريط السكة الحديد ومخبز العيش التابع لوزارة الداخلية، وتسببت المياه فى إعاقة حركة المرور بهذه المنطقة نظراً لارتفاع منسوب المياه المتسربة عن الأرض.

 

وفى سياق متصل، لجأ عدد من التلاميذ عقب عودتهم من المدارس إلى الدخول فى مياه الصرف والوحل فيها للعبور إلى مساكنهم.

 

من جانبهم، توجه سيد مدنى، نائب رئيس مدينة أسوان، وشريف فكرى، رئيس حى شرق، وفريق الصيانة، إلى موقع الكسر، وتم الدفع بأكثر من 6 سيارات لشفط المياه، وذلك لإصلاح الكسر الموجود بالمنطقة وذلك للحفاظ على حياة المواطنين ولتيسير حركة المرور بالمنطقة، وجارى العمل حاليا على الإصلاح وشفط المياه.

 

أطفال المدارس
أطفال المدارس

 

الأهالى وأطفال المدارس
الأهالى وأطفال المدارس

 

العربيات تمر فى الوحل
العربيات تمر فى الوحل

 

جانب من شفط المياه
جانب من شفط المياه

 

مزلقان السيل
مزلقان السيل

 

منطقة مزلقان السيل
منطقة مزلقان السيل

 

مياه الصرف فى مزلقان السيل
مياه الصرف فى مزلقان السيل

 


مزلقان السيل

الصرف الصحى

حى شرق اسوان

اسوان

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