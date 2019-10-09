صور.. عمال النظافة بالأقصر يواصلون تسطير ملحمة الأمانة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

الجدعنة والرجولة والأمانة هما أقل وصف يعبر عن الدور الكبير الذى يقوم به رجال النظافة بمحافظة الأقصر، والذين ساهموا خلال أقل من شهر فى إعادة ممتلكات خاصة للمواطنين عثروا عليها فى القمامة فى مشهد يضع ثقة أهالى فى جميع رجال النظافة، حيث ساعد أحدهم أسرة فى العثور على مشغولات ذهبية وضعت بالخطأ فى صندوق القمامة حتى وصلت لمقلب القمامة وعثروا عليها بعد ساعات من البحث، والثانى عثر على حافظة نقود خاصة بأحد المواطنين وأعادها إليه فى مشاهد تجسد أمانة رجال النظافة ودورهم فى حماية حقوق المواطنين ومتعلقاتهم الضائعة منهم.

ففى الواقعة الجديدة كانت منذ 24 ساعة بعثور عامل نظافة يدعى "موسى عبد الراضى حجاج" تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، على حافظة بها مقتنيات شخصية ثمينة داخل إحدى صناديق القمامة بشارع هلال السباعى، وتحديدًا فى أحد المناطق التابعة لرئاسة حى جنوب، وبسؤال عامل النظافة عن كيفية العثور على الحافظة أفاد بأنه أثناء المرور اليومى بسيارة القطاع لتفريغ صندوق القمامة عثرت على كيس أسود بداخلة الحافظة، أثناء القاء المخلفات عن طريق الخطأ، من قبل المواطنين، وعلى الفور أخطرت مشرف قطاع نظافة جنوب محمد محسوب أمين والذى قام هو الآخر بإخطار بدوى فخرى فاضل مسئول قطاع النظافة بالوردية الثانية هاتفيًا، وقام بتسليم الحافظة التى تحوى مقتنيات شخصية ثمينة منها موبايل حديث، إلى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وتم التواصل مع صاحب الحافظة والتأكد من هويته، والذى أقر بأنه فى القاهرة وسيعود خلال يومين، وسيقوم رئيس مدينة الأقصر بتسليمة الحافظة، ونوه صاحب الحافظة بأنه عند عودته من القاهرة سيقوم بتقديم بعض الهدايا العينية لعمال النظافة تقديرًا لأمانتهم.

ومن جانبه ناشد رئيس مدينة الأقصر، المواطنين بأنه يجب إلقاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها، وذلك حتى يتمكن رجال النظافة من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، وكذلك حفاظا على المظهر الحضارى ولأمن وحماية المواطنين بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لاسترجاعها مرة أخرى، كما تقدم رئيس مدينة الأقصر بالشكر لعامل النظافة ومشرفى ومسئولى قطاع النظافة بحى جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة.

أما الواقعة الأولى فيسردها رمضان فخرى مسئول قطاع النظافة بالحى، والذى قال أن دورهم خدمة المجتمع فى قطاع النظافة وتجميل المدينة أمام الجميع من الأهالى والسياح على حد سواء، وأى مواطن يعانى من أزمة أو يحتاج تدخل وحل لمشكلته لا نفكر لحظة ونقف بجانبه حتى الوصول لحقه، موضحًا أنه تلقى اتصال هاتفى من أحد المواطنين يفيد بأنه تم فقد مصوغاته الذهبية داخل كيس بلاستيك بإحدى صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتى تحديدًا، وذلك أثناء إلقاء مخلفات القمامة الخاصة به عن طريق الخطأ.

وأضاف فخرى، لـ"اليوم السابع"، أنه توجه على الفور للأسرة واصطحب والد الابنة صاحبة المشغولات الذهبية وزوجها إلى مقر شركة بداية المسئولة عن جمع وتدوير القمامة والتى بدأت عملها منذ أيام لخدمة مدينة الأقصر، وكان التوقيت بعد العصر تقريبًا وقاموا بالبحث لمدة أكثر من 3 ساعات فى أطنان من القمامة بمقر مصنع تدوير المخلفات بعد ما تبين له موعد إلقاء المخلفات بالضبط، وأخذ يبحث مرارًا وتكرارًا عن الكيس حتى عثر عليه إحدى العاملين المرافقين له خلال عمليات البحث، ويدعى "يحيى فتحى عطا" وقاموا بتسليمة وإعادته إلى صاحبه وهو أكبر دليل على الأمانة والحرص على أموال المواطنين ومتعلقاتهم.

فيما قال أحمد عبد الرؤوف محمد سليم والد "هيام" ابنته التى تقطن بشارع النجوم بمنطقة نزلة الزناتى، أنه كانت تضع مشغولاتها الذهبية فى كيس بلاستيك وتم وضعه عن طريق الخطأ داخل كيس القمامة الخاصة بالمنزل دون أن تدرى، وبعد جمع القمامة من العمال التابعين لشركة النظافة الجديدة فوجئت باختفاء مشغولاتها الذهبية، وقاموا على الفور بالبحث للوصول لمسئولى قطاع النظافة.

وأشار أحمد عبد الرؤوف، إلى أنهم وصلوا حتى رمضان فخرى مسئول قطاع النظافة بالحى، واصطحابهم لمقر الشركة التى تقوم بتجميع القمامة لإعادة تدويرها من العصر وحتى صلاة العشاء لأكثر من 3 ساعات كاملة، وأحد العمال الذى كان يبحث معهم ويدعى "يحيي" هو من عثر على الكيس وبداخلها المشغولات الذهبية، ودخل الجميع فى حالة من السعادة الكبيرة بعد عودة مفقوداتهم، موجهًا الشكر لكافة المسئولين بمجلس مدينة الأقصر والحى ومصنع تدوير القمامة لدعمهم الكبير لهم للوصول لمشغولات ابنته الذهبية التى تقدر بحوالى 70 ألف جنية.

وناشد أحمد عبد الرؤوف محمد سليم، وزوج ابنته، كافة الأهالى بضرورة توخى الحذر خلال جمع القمامة الخاصة بهم فى المنازل وإبعاد كل ما هو قيم من أيدى الأطفال الذى لا يعلمون قيمة ما أمامهم وقد يضعونه بالخطأ فى القمامة ولا تدرى الأسرة إلا بعد فوات الآوان، مؤكدًا على أنه لولا أمانة رجال قطاع النظافة بمدينة الأقصر ما عادت إليهم مصوغاتهم الذهبية.

وفى نفس السياق قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يتشرف بأمانة رجال النظافة الذين قدموا دور كبير فى خدمة الأهالى، معربًا عن سعادته بهمة وإخلاص رجال قطاع النظافة بالمدينة لدورهم فى دعم المواطنين والعثور على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ70 ألف جنيه داخل مصنع تدوير مخلفات القمامة بمحافظة الأقصر، وأعادوها إلى أصحابها بعد سؤالهم عنها، وسط سعادة من المواطنين الذين عادت لهم مصوغاتهم الذهبية بعد ضياعها مؤخرًا، كما أعادوا حافظة نقود لمواطن آخر عثروا عليها فى قمامة منزلهم.

وأكد الشريف، على أنه يتم صرف المكافآت لكل رجل نظافة أمين لحثه على مواصلة الأمانة وتشجيع الآخرين على إعادة ما يعثرون عليه للأهالى، مناشدًا كافة المواطنين بأنه يجب القاء مخلفات القمامة داخل نقطة تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها حتى تمكننا من إعادة الأشياء الثمينة المفقودة، كذلك حفاظأ على المظهر الحضارى ولأمن وحماية مواطنينا الكرام بمدينة الأقصر من فقد الأشياء الثمينة عن طريق الخطأ داخل نقطة تجميع القمامة المخصصة لاسترجاعها مرة أخرى، وقد وجه رئيس مدينة الأقصر الشكر لمسئول قطاع النظافة والعامل بحى جنوب، لافتا إلى أنه سيتم تكريمهم وصرف مكافأة فورية على حسن تصرفهم وأمانتهم المشهودة من قبل عمال النظافة كافة بمدينة الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك القصص أظهرت بطولة لمسئول قطاع النظافة بالحى وعاملى النظافة اللذين فى القصة الأولى قاما بالبحث برفقة الأهالى عن مشغولاتهم الذهبية حتى وجدوها وأعادوها لهم بمشهد يؤكد حرص رجال المدينة على خدمة المواطنين ومساعدتهم فى كل متطلباتهم، مؤكدًا أن الإثنين يستحقان كل التقدير والاحترام، وفى الثانية قام أحدهم بإعادة حافظة لمواطن فقدت منه فى القمامة.

وعن منظومة النظافة الجديد ودورها الكبير فى خدمة المجتمع حاليًا فى معرفة مصدر المفقودات يقول العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم البدء فى إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى، وذلك فى ضوء حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه تم مؤخرًا تكليف إحدى الشركات لتطبيق منظومة النظافة الجديدة وجمعها مجانًا من المنبع بالوحدات السكنية داخل نطاق مدينة الأقصر، مؤكدًا أنه تعتبر محافظة الأقصر هى أول محافظة تقوم بتطبيق المنظومة على مستوى محافظات مصر، وبالفعل بدأت الشركة فى تطبيق منظومة جمع ونقل المخلفات وإعادة تدويرها بطريقة سليمة وآمنة بيئيًا، بتخصيص 5 تروسيكلات لجمع القمامة، والتى يبدأ عملها تحديدًا داخل نطاق حى جنوب كمرحلة أولى، وسيتم استكمال أعمال الجمع بباقى الأحياء تدريجيًا.

وأكد العميد أيمن الشريف أنه تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة فعليًا على أرض الواقع، لجمع القمامة من الوحدات السكنية طبقًا للمواعيد المخصصة للعمل يوميًا لعملية الجمع والتى تبدأ العمل من الساعة 7 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ومن الواحدة ظهرًا حتى 3 عصرا ثم 10 مساءًا، حيث تتجول مركبات تروسيكل جمع القمامة، طبقا لهذه المواعيد المعلنة، موضحًا أنه أيضًا وحرصًا على سلامة وأمن المواطنين تم تخصيص زى موحد للعمال مطبوعا عليه اسم الشركة، وتم عمل 2 نقطة تفريغ للتروسكلات داخل القلابات كنقطه تجميع وسيطة لنقلها المصنع، مناشدًا جميع الأهالى والسكان معاونة عمال الشركة أثناء أعمال الجمع عن طريق النداء أو سماع الصافرة عند دخول الشارع لاصطحابهم الأكياس السوداء لإلقائها بالتروسيكل الخاص به.