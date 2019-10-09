سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص فى الشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:55 م
صور.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص فى الشرقية أدوية منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحفظت قوة من التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، علي كميائي، لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص وتم العثور علي أدوية منتيهة الصلاحية بالمصنع، وتم إحالته لنيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق معه، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، نائب مدير الأمن، يفيد إخطارا من قسم التفتيش الصيدلي ومباحث التموين بالتحفظ علي " م ع " 35 سنة كميائي مقيم دائرة قسم أول الزقازيق لإداراته مصنع أدوية بدون ترخيص.

البداية عندما ورد معلومات سرية لقسم التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، عن قيام الكميائي بإتخاذ منزل والد زوجته مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص، وتوجهت مأمورية من قسم التفتيش الصيدلي، مكونة من كل من  الصيادلة  فريق الحملات، رندا حسن العطار، و أحمد محمد إسماعيل، ومحمود سعيد الشبراوي،  بالتنسيق مع العميد ،عاطف هيكيل، رئيس مباحث التموين، وبعد إذن النيابة العامة، تم تفتيش المكان وتم العثور علي أدوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة وتم تحرير 3 محاضر للكميائي منها غش تجاري عن طريق طمس تواريخ الأدوية من العبوات منتهية الصلاحية والتلاعب في تاريخ التصنيع، وإدارة مصنع بدون ترخيص، وتبين أنه يحصل علي المواد الخام ليلا من خلال شركاء معاه جاري تحديدهم، وتم إحالته إلي النيابة العامة.

مصنع أدوية بدون ترخيص به أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (1)
 

 

مصنع أدوية بدون ترخيص به أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (2)
 

 

مصنع أدوية بدون ترخيص به أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (3)
 

 

مصنع أدوية بدون ترخيص به أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (4)
 

 

مصنع أدوية بدون ترخيص به أدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (5)
 

 

 

 


الشرقيه

مصنع أدوية

نيابة قسم اول الزقازيق

ادوية بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة