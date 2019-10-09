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صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:29 ص
صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى
كتبت رحمة رمضان

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استعرضت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة مراحل وشكل المفاعلات النووية الـ 4 بقدرة 4800 ميجا وات داخل معرض الأسبوع الصناعى الكبير بمركز مصر الدولى للمعارض، باستخدام تقنية الـ 3D.

وحرص عدد من زوار المعرض على التعرف على مشروع الضبعة باستخدام النظارة ثلاثية الأبعاد، ليتمكنوا من رؤية كل تفاصيل المحطة والمنشآت الإدارية المجاورة لها وغرف تخزين الوقود وشكل المفاعلات من الداخل.



يقام المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير" فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019 فى المركز المصرى الدولى للمعارض فى القاهرة.

 

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (1)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (2)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (3)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى 

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (4)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (5)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى 

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (6)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (7)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى 

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (8)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (9)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى

روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى (10)
روساتوم تعرض نموذج لمفاعلات الضبعة بتقنية 3d بمعرض الاسبوع الصناعى 
 

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

روساتوم

معرض الصناعى الكبير

اليوم السابع بلس

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