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صور.. جامعة أسيوط تنهى تنفيذ مشروع مبان ذكية لتعديل استهلاك الكهرباء ذاتيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:48 م
صور.. جامعة أسيوط تنهى تنفيذ مشروع مبان ذكية لتعديل استهلاك الكهرباء ذاتيا لقاء الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ووفد وحدة إدارة المشروعات
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بوفد من وحدة إدارة المشروعات "إدارة دعم التميز" بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لتسليمهم مشروع "جامعة صديقة للبيئة منتجة للطاقة الكهربائية" والذى قامت كلية الهندسة شعبة الكهرباء تخصص "القوى والآلات" بإعداده وتنفيذه .

ومن هذا المنطلق أكد رئيس الجامعة، دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعة وتذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق تقديم العملية التعليمية أو تعيق الإبداع والمبدعين، مشيراً إلى أن ذلك أسهم بانطلاق الجامعة فى عدد من المشروعات العلمية والبحثية وتواصل أيضاً فى مواصلة تنفيذ الجامعة لاستراتيجيتها القائمة على دعم الابتكار والإبداع والتصدى للمشاكل القومية والبيئية عن طريق إيجاد حلول فاعلة وغير نمطية، موضحا أن الجامعة خلال الفترة القادمة ستسعى لتطبيق المشروع فى كافة الكليات والوحدات ومنشآتها المختلفة.

كما أشار الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة إلى أن المشروع بدأ بدعم مادى كامل من الوزارة وذلك خلال العام الدراسى المنصرم 2018 _2020 والذى انتهى العمل عليه فى يوليو الماضى، موضحاً أن المشروع استهدف عملية تحويل المنشآت الحكومية من مستهلك إلى مصدر للطاقة الكهربائية وذلك من خلال تصميم وتحديد التكلفة الاقتصادية لنظام توليد الكهرباء من أنظمة الطاقات المتجددة فى المنشأة المستهدفة سواء شمسية أو طاقة الرياح مع رفع كفاءة الأحمال كهربائية لها مما يقلل استهلاكها للكهرباء .

وحول تفاصيل المشروع أضاف الدكتور محمود عبد الناصر مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة أن الفريق القائم على المشروع قام بعمل نموذج prototype لمدرجات وفصول ومكاتب وطرقات ذكية تقوم آليا بتعديل نمط استهلاك الكهرباء بما يتناسب مع عدة عوامل منها الفترة الزمنية وتوفر الإضاءة الطبيعية وغيرها، مضيفاً أن جولة الوفد بالجامعة تضمنت أيضاً زيارة كلية الهندسة والاجتماع بأعضاء هيئة تدريس الكلية، كذلك التقى الوفد بالدكتور أحمد عبد المالك المشرف على المشروع والطلاب من أعضاء فريق عمل المشروع .

 

جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً (1)
جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً 

 

جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً (2)
جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً

 

جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً (3)
جامعة أسيوط تعلن انتهائها من إعداد وتنفيذ مشروع مبانى ذكية تعمل على تعديل استهلاك الكهرباء ذاتياً

جامعة اسيوط

كلية الهندسة

توليد الكهرباء

وزارة التعليم العالي

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