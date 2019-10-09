صور.. جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل متخصصة عن أهمية بنك المعرفة المصرى

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تشهده كلية العلوم من نجاحات علمية بارزة وما لها من بصمات واضحة فى إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة، خاصةً فى ظل ما تتمتع به من إنتاج علمى وبحثى زاخر يتصدر إنتاج كليات الجامعة فى النشر العلمى، مؤكداً فى ذلك حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المتواصل لكافة الباحثين، ومواكبة أحدث الطرق البحثية والتعليمية العالمية فى مختلف التخصصات والذى من شأنه المساهمة فى المحافظة على المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية وتطوير منظومة التعليم الجامعى والارتقاء بالمستوى العلمى والأكاديمى .

وفى هذا الإطار أشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى تنظيم الجامعة لورشة عمل متخصصة لبنك المعرفة المصرى بالشراكة مع الجمعية الملكية للفيزياء بالمملكة المتحدة، والتى قدمها خبراء متخصصين فى النشر والتحرير العلمى للباحثين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم، وبمشاركة محمود داوود منسق التدريب ببنك المعرفة المصرى، وكلٍ من جاين هيسلنج وريبكا جيلان أعضاء فريق النشر والتحرير بالجمعية الملكية، وهو ما يأتى فى إطار خطة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لدعم كافة المشاركات البحثية المتميزة وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة على أسس علمية ومنهجية سليمة تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية .

وخلال افتتاح الورشة أوضح عبد الحميد أبو سحلى أن كلية العلوم تعد من واحدة من أكبر الكليات داخل الجامعة التى تقوم بالنشر فى المجالات العلمية وخاصةً فى المجالات المتعلقة بالفيزياء والكيمياء وعلوم المادة، وهو ما يعد حافزاً لدراسة آليات النشر العلمى المختلفة وبذل كافة الجهود الممكنة لتوفير بيئة علمية وبحثية داعمة للإبداع والتميز والإبتكار داخل الكلية .

ومن جانبه استعرض محمود داوود مشروع بنك المعرفة المصرى وهو المبادرة الرئاسية التى انطلقت خلال عام 2016 كأحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك من خلال أربعة بوابات فرعية تخدم التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأساسى والقراء والأطفال، كما تناول أهم المصادر والخدمات والمشروعات التى يقوم البنك بدعمها على مستوى الجمهورية.

وفى السياق ذاته قام فريق عمل الجمعية الملكية بشرح أبرز أساسيات الكتابة والنشر العلمى، وأهم الأخطاء التى يقوم بها الباحثين والتى تعيق من عملية النشر فى أكثر الدوريات العلمية تأثيراً على مستوى العالم .



ورشة عمل متخصصة لبنك المعرفة المصري



جانب من ورشة عمل متخصصة لبنك المعرفة المصري