صور.. بيان عملى لمواجهة مياه الأمطار والسيول بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية على جميع المسئولين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارئ بشكل فورى وكذا المضى قدمًا فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.

وكان نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء جمال الحسينى، مساعد مدير أمن الإسماعيلية والعميد وائل حمزة، رئيس المركز والمدينة والعميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والعقيد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية قد شهدوا البيان العملى والسيناريو الذى تم تنفيذه بنفقى الممر وجمال عبد الناصر، وبمشاركة معدات وآليات شركة مياه السرب والصرف الصحى وأجهزة الدفاع المدنى للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول وكيفية مواجهتها فى حالات الطوارئ.

وخلال تنفيذ البيان العملى وجه نائب محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراجعة ماتم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكافة القطاعات ومتابعة تنفيذ السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارىء فى حال وقوع أى حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الامطار والسيول خلال الفترة القادمة، وكذا تحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الآخذ فى الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث وليس رد الفعل، بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بالنوبتجيات فى العمل بالقطاعات الخدمية خاصة فى أيام العطلات و الراحات و رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع اى أحداث متوقعة فى اى وقت.

ومن جهته وجه المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة بمتابعة تطهير وتسليك خط تصريف المياه بنفق جمال عبدالناصر بميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية باستخدام معدات الشركة، وذلك لسرعة تصريف المياه، وإنشاء غرفة عمليات للتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتسليك مطابق وصفايات تصريف مياه الأمطار، لمنع وجود أى انسدادات خلال موسم الأمطار، حتى لا تتأثر السيولة المرورية بالاشتراك بين "الأحياء - الحماية المدنية – شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة – المرور – الإسعاف" باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة تصريف مياه الأمطار.

وأشار عصمت فى بيان للشركة اليوم الأربعاء، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة شاركت تنفيذ نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة، وذلك فى إطار إنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الأمطار فى فصلى الخريف والشتاء والعمل على تفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، وأن الشركة مستمرة فى تنفيذ إجراءات الصيانة والإصلاح فى كافة قطاعات الشركة استعداد لفصل الشتاء، وللحفاظ على البنية الأساسية من الانهيار وحماية المواطنين من آثار الأمطار.



بيان عملى لمواجهة مياه الأمطار والسيول بالإسماعيلية



بيان عملى لمواجهة مياه الأمطار والسيول بالإسماعيلية



بيان عملى لمواجهة مياه الأمطار والسيول بالإسماعيلية



بيان عملى لمواجهة مياه الأمطار والسيول بالإسماعيلية