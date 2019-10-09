صور.. بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تدعيم و استمرارية الأنشطة الطلابية وتشجيع ورعاية ودعم الموهوبين من طلاب الجامعة فى مختلف مجالات الأنشطة والتى لا تقل أهمية عن العملية التعليمية باعتبار الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فقط وإنما هى أرض خصبة لنمو الطالب فكريا وثقافياً وعلمياً وهو ما لم يحدث بمنأى عن الأنشطة الطلابية على اختلاف مجالاتها .

ومن جانبه شارك الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى الاحتفالية التى نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب (بانوراما حرب أكتوبر) وذلك ضمن احتفالات الجامعة بانتصارات اكتوبر بالمخيم الكشفى لكليات الجامعة وذلك بحضور الدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة والأستاذ عز المنصورى مدير عام الغدارة العامة لرعاية الشباب الأستاذ أبو العلا البارى مدير إدارة الجوالة و الخدمة العامة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات .

وصرح الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة تسعى الى دعم و استمرارية وتشجيع الطلاب لتفعيل الأنشطة الطلابية بوجه عام مع التركيز على الأنشطة الهادفة الى تعزيز قيم الانتماء الوطنى وحب الوطن وتعمل على تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار مؤكداً حرص إدارة الجامعة على القيام بمسؤولياتها فى التثقيف السياسى للطلاب وتوعيتهم بأهم الإنجازات الوطنية فى تاريخ مصر العريق هو ما يأتى فى مقدمتها انتصارات أكتوبر المجيدة والتى قدمت خلالها القوات المسلحة ملحمة وطنية ونموذج للبطولة من أجل العزة و الكرامة .

وأشاد بالاحتفالات بانتصارات أكتوبر مؤكدا أنها تسهم فى تعزيز قيم الولاء لدى الطلاب تجاه الوطن الى جانب نشر الوعى الوطنى بين الطلاب وتعريفهم ببطولات القوات المسلحة .

وفى السياق ذاته أشار الدكتور شحاتة غريب أن الاحتفالية تضمنت عدداً من الأنشطة المختلفة تشمل شكل مجسم لسفينة حربية وذلك لطلاب كلية الهندسة، صواريخ سام 6 (أصابع الشيطان) لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة، سلاح الدفاع الجوى (صاروخ سام 6) لطلاب كلية الآداب، دبابة T26فنون تطبيقية، طائرات الميغ 31 لطلاب كلية التربية النوعية، سلاح الشيلكا لطلاب كلية التجارة، دبابة قتال M1A1لطلاب كلية الحقوق، طائرات الميج 21 لطلاب كلية الفنون الجميلة .



بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط



بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط



بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط



بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط



بانوراما حرب أكتوبر فى مخيم كشفى ضمن احتفالات جامعة أسيوط