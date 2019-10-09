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صور.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع المحلة والأهالى يطالبون بالتخلص منها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص
صور.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع المحلة والأهالى يطالبون بالتخلص منها نتشار الكلاب الضالة
الغربية – عادل ضرة

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شهدت شوارع مدينة المحلة بمحافظة الغربية، انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يمثل خطرا على المواطنين خشية مهاجمة الكلاب لهم وعقرهم.

ورصد "اليوم السابع" انتشار الكلاب الضالة فى شوارع منطقة منشية البكرى بأعداد كبيرة منها شارع الـ55 واستياء المواطنين خوفا من أن تهاجمهم الكلاب أو تعقر أطفالهم.

يقول إبراهيم الدماطى من سكان منطقة منشية البكرى، إن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة فى عدد من الشوارع، مما يضطر المارة إلى السير فى شوارع بديلة خشية أن مهاجمة الكلاب لهم.

من جانبه أكد الدكتور حاتم أنور وكيل مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية تشن حملات مستمرة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مبينا أن الحملات يشترك فيها الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطرى وشرطة المرافق، ويتم التخلص الآمن من جثث الكلاب حفاظا على البيئة.

نتشار الكلاب الضالة (1)
 
نتشار الكلاب الضالة (2)
 
نتشار الكلاب الضالة (3)
 

محافظه الغربية

مديريه الطب البيطرى

الكلاب الضاله

المحلة

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