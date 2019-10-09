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صور.. الصين تفتتح أطول جسر معلق من طابقين فى العالم أمام حركة المرور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:43 م
صور.. الصين تفتتح أطول جسر معلق من طابقين فى العالم أمام حركة المرور أطول جسر معلق فى العالم
بكين (أ ش أ)

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افتتحت سلطات مقاطعة "هوبى" بوسط الصين أطول جسر معلق من طابقين فى العالم أمام حركة المرور فى مدينة "ووهان" عاصمة المقاطعة.

وقال نائب رئيس مجموعة ووهان المحدودة للاستثمار العمرانى والتنمية "لين تشي" - في تصريحات اليوم - إن الطول الرئيسي للجسر - الذي يعتبر أول جسر طريق من طابقين على نهر اليانجتسى - يبلغ 1700 متر، ويمتد طوله الإجمالي 4.13 كيلومتر.

وأضاف تشي أن سرعة السير المصممة للطابق العلوي المكون من 6 حارات تبلغ 80 كيلومترا/الساعة، بينما تبلغ السرعة المصممة للطابق السفلى والمكون من 6 حارات أيضا 60 كيلومترا/الساعة.

وتابع تشى أن الجسر الجديد، الذى نفذته المجموعة التي يعمل بها، سيساعد على تخفيف أزمة المرور وتعزيز تنمية أكثر توازنا للمدينة.

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أطول جسر معلق فى العالم

 

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أطول جسر معلق من طابقين

 

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الصين تفتتح أطول جسر معلق

 


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