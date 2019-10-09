سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أمريكا تعتقل مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية خلال عام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:00 ص
صور.. أمريكا تعتقل مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية خلال عام اعتقالات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر مسؤول بارز أمس الثلاثاء، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضي.

اعتقال مهاجرين
اعتقال مهاجرين

 

وجاء ذلك فى إطار جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الصارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، والتى بدأت تظهر نتائجها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التى شهدت انخفاضاً فى عدد الاعتقالات على الحدود.

 

وصرح مدير الجمارك وحماية الحدود بالوكالة مارك مورجان أن عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفاً فى سبتمبر، الشهر الأخير من السنة المالية، مقارنة بأكثر من 144 ألفاً فى مايو، ليكون أدنى عدد خلال عام.

اعتقال أحد المهاجرين
اعتقال أحد المهاجرين

 

وجاء معظم المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا فى مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلّموا أنفسهم للسلطات الأمريكية لطلب اللجوء.

 

وقال مورجان إنه تم بناء 71 ميلاً من الجدار الجديد، وتوقع إكمال بناء 450 ميلاً بنهاية 2020. وأضاف: «إنها عملية صعبة.. علينا أن نستملك الأرض وهو أمر صعب».

اعتقالات ليلا
اعتقالات ليلا

 

اعتقالات
اعتقالات

 

أفراد الشرطة
أفراد الشرطة

 

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

القبض على مهاجرين
القبض على مهاجرين

 

جانب من حملة الاعتقالات
جانب من حملة الاعتقالات

أمريكا

مهاجرين

اعتقالات

ترامب المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات

تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات

قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة