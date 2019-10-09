صور.. أمريكا تعتقل مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية خلال عام

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

ذكر مسؤول بارز أمس الثلاثاء، أن حراس الحدود الأمريكيين اعتقلوا أو أوقفوا نحو مليون مهاجر لا يحملون وثائق رسمية على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال الأشهر الـ12 الماضي.



اعتقال مهاجرين

وجاء ذلك فى إطار جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الصارمة لوقف الهجرة غير الشرعية، والتى بدأت تظهر نتائجها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التى شهدت انخفاضاً فى عدد الاعتقالات على الحدود.

وصرح مدير الجمارك وحماية الحدود بالوكالة مارك مورجان أن عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود انخفض إلى نحو 52 ألفاً فى سبتمبر، الشهر الأخير من السنة المالية، مقارنة بأكثر من 144 ألفاً فى مايو، ليكون أدنى عدد خلال عام.



اعتقال أحد المهاجرين

وجاء معظم المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الفارين من الفقر والعنف، حيث ساروا فى مجموعات كبيرة وعائلات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وسلّموا أنفسهم للسلطات الأمريكية لطلب اللجوء.

وقال مورجان إنه تم بناء 71 ميلاً من الجدار الجديد، وتوقع إكمال بناء 450 ميلاً بنهاية 2020. وأضاف: «إنها عملية صعبة.. علينا أن نستملك الأرض وهو أمر صعب».



اعتقالات ليلا



اعتقالات



أفراد الشرطة



الشرطة الأمريكية



القبض على مهاجرين