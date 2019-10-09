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صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار المخدرات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:21 م
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار المخدرات صندوق مكافحة الإدمان يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة

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استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بجامعة القاهرة طلاب كليات الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق  بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم  من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.
 
ويتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة  مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان  وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" من خلال متخصصين لدى الصندوق.
 
رئيسية
 
 
ومن ضمن أنشطة مقر الصندوق بجامعة القاهرة "  بيت التطوع "  هو  التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة  تتضمن  مجموعة  معلومات  عن الأفكار والمعتقدات  المغلوطة حول المواد المخدرة  من خلال طرح عدده اسئلة  مثل "  ما علاقة  التدخين بتشوية جمال المرأة ؟ ... وأيضا عن  خطورة تعاطى مخدر  الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه .. والمفاهيم غير الصحيحة  بأن  المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز .. او تزيد من القوة البدنية  وغيرها من المعتقدات الخاطئة  من  كوّن  المخدرات  تزيد الثقة بالنفس " ، وعندما  يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات  ووقوفها على احدى هذه الاسئلة  يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات  وأسئلة الطلاب  وعرض  المعلومات  بطرق علمية  عن اضرار  التدخين والتعاطى   فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان  .
 
 
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 وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى تصريحات اليوم  ان مقر الصندوق" بيت التطوع "  بمقر جامعة القاهرة  يواصل استقبال  طلاب الجامعة  وتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان  بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة  وتصحيح للمفاهيم المغلوطة  ،كما سيتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية  امام كليات الجامعة المختلفة  خلال الشهر الجارى  وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من  التعاطى  ،لافتا الى انه تم استقبال ما يقرب من 5 الاف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة فى أول 10 أيام من العام الدراسى الجديد ،كما أعلن  500 طالب جدد  عن رغبتهم  فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة ،بالاضافة الى وجود   29 ألف متطوع حاليا لدى الصندوق ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج  والأنشطة  المختلفة فى مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات .

 

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صندوق مكافحة الإدمان

اضرار المخدرات

طلاب جامعة القاهرة

التوعية باضرار المخدرات

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