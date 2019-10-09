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صندوق تحيا مصر يطلق حملة جديدة لتيسير زواج اليتيمات نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:49 ص
صندوق تحيا مصر يطلق حملة جديدة لتيسير زواج اليتيمات نهاية الشهر الجارى صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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عقدت  اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا بحضور، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين ابراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وتامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق.

وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق فى مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لدور الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في مختلف المجالات التنموية فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه استعرض  تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية نور حياة، التى ينفذها الصندوق بتكلفة مالية قدرها مليار جنيه للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية، موضحا أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على أكثر من 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسى 2019  -2020 فضلا عن إجراء 20 ألف عملية لعلاج المياه البيضاء، كما يعتزم  الصندوق خلال الفترة القادمة  إطلاق حملة جديدة تستهدف تيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية والتي ستصل في مرحلتها الأولى لنحو 500 عروس، سيتم توفير تجهيزات الزواج لهن مجانا ومن المقرر ان تكون   نهاية الشهر الجارى .

وفى ذات السياق يستعد صندوق تحيا مصر لتوزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجارى الدولى، طبقا لخطة تم إعدادها لحصر المناطق التى تعانى عجزا فى حضانات الأطفال بحسب إحصائيات وزارة الصحة ومركز معلومات مجلس الوزراء.

كما تطرق عبد الفتاح إلى مشروع فرش وتأثيث الوحدات السكنية بالأحياء الجديدة المزمع انتقال سكان المناطق المهددة للحياة إليها، والتى يصل عددها لنحو 9050 وحدة سكنية بحى الأسمرات والمحروسة بمشاركة من الصندوق قدرها 150 مليون جنيه.

وعلى مستوى مشروع إعمار القرى الأكثر احتياجا، كشف القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 1250 منزلا متهدما في 43 قرية وذلك في إطار  المرحلة الأولى من تنفيذ البرتوكول الثالث الموقع بين الصندوق وجمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة 2885 منزلا في 100 قرية فقيرة.

كما تم استعراض نتائج أعمال مبادرة "دكان الفرحة"، التى تستهدف توزيع أكثر من 250 ألف قطعة ملابس جديدة على الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع 63 ألف قطعة ملابس حتى الآن استفاد منها أكثر من 25 ألف من طلاب الجامعة ممن أعدت لهم دراسات حالة، بالإضافة إلى عدد من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، ومن المزمع استئناف نشاط المبادرة في الجامعات المصرية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وإقامة معارض بها لتوزيع أكثر من 200 الف قطعة ملابس جديدة على مستحقيها، على أن تكون البداية من جامعة الأسكندرية والتي من المزمع أن تشهد إقامة معرضا لمبادرة دكان الفرحة يوم الثلاثاء القادم.


صندوق تحيا مصر

زواج اليتيمات

مبادرة دكان الفرحة بالجامعات

وحدات سكنية بالاسمرات

الاسر الأكثر احتياجا

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