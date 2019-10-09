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صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:56 م
صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا تتهاوى الليرة التركية - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تهاوت الليرة التركية حتى وصلت لأدنى مستوى لها، وبحسب صحيفة ينى تشاغ التركية تأثرت أسعار صرف الدولار أمام الليرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بدأ سعر صرف الدولار اليوم بـ 5.84 ليرة تركية.

وهدد ترامب تركيا حال شن هجوم على شمال سوريا، قائلا : "ستجلب أي أعمال قتالية غير مبررة وغير ضرورية من قبل تركيا عواقب مدمرة إلى اقتصادها وعملتها الهشة".

وأعزت الصحيفة تقلبات سوق العملة التركية للأجواء المتوترة التى تعيشها انقرة مع الولايات المتحدة امريكا بسبب عملية درع الفرات، والعمليات العسكرية التركية خارج الحدود.

وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن تستمر التقلبات في الدولار الحساسة للغاية للتطورات السياسية، بسبب الأنباء حول العملية العسكرية التركية المرتقبة، واعتبرت أن تغريدات الرئيس الأمريكي ساهمت في انخفاض الليرة بشكل كبير.

يذكر أن النظام التركي هدد باجتياح الشمال السوري بعملية عسكرية مرتقبة ضد المسلحين الأكراد، عقب انسحاب القوات الأمريكية.


تركيا

شمال سوريا

الليرة التركية

سوريا

الاكراد

اليوم السابع بلس

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