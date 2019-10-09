صحيفة: ارتفاع جنونى للأسعار فى تركيا وزيادة للرسوم والغرامات فى 2020

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة ينى تشاغ التركية عن ارتفاع كبير فى الأسعار فى تركيا، وقالت : "رغم إعلام جهاز الإحصاء التركى عن انخفاص التضخم إلا أن ارتفاع الأسعار عرض مستمر".

وقالت فى تقريرها، أنه مع وصول عام 2020 ، سيتم رفع الرسوم والغرامات المرورية بنسبة 22.5%.

ومع بداية العام المقبل بحسب الصحيفة سترتفع رسوم استخراج رخصة السيارات من 613 إلى 751 ليرة، وسترتفع رسوم استخراج جواز السفر من 812 إلف إلى 995 ليرة، وسترتفع غرامة استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة إلى 288 ليرة بعد أن كانت 235.