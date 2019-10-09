صحيفة أمريكية تعلن شروط واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

كشفت صحيفة "ميامى هيرالد" الأمريكية، عن ربط واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بإيجاد دليل مبدئى على أن إصلاحات حقيقية جارية، خاصة فى مجالى الشفافية المالية وحل النزاعات المتعددة.

وقالت الصحيفة، حسب ما نقلت صحيفة سودان تريبيون، أن الإصلاحيين بقيادة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيعملون على إرساء مبادئ الحكم الرشيد عبر فتح النظام للسماح بالمنافسة العادلة وضمان الشفافية المالية وتقليل الإنفاق العسكرى والأمنى، ما يحدد مستقبل السودان.

وطالبت الصحيفة، واشنطن والمجتمع الدولى بفرض ضغوطات مالية لتفكيك شبكة الفساد التى خلفها النظام القديم بدلًا من التركيز على العقوبات الفردية التى وصفتها بذات الأثر الضئيل.

وقالت إنه يتعين على الولايات المتحدة وغيرها أن توضح للحكومة الجديدة فى الخرطوم أنه عندما يكون هناك دليل مبدئى على أن هناك إصلاحات حقيقية جارية، خاصة فى الشفافية المالية وحل النزاعات المتعددة، سيتم إقصاء السودان من قائمة رعاة الإرهاب.