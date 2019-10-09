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صحة الشرقية تضبط مصنع أدوية غير مرخص بالزقازيق

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:17 م
صحة الشرقية تضبط مصنع أدوية غير مرخص بالزقازيق أدوية - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية ،برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة حملة مسائية مشتركة ،بالتنسيق مع مباحث التموين، لمداهمة مصنع أدوية غير مرخص بمدينة الزقازيق ، بعد ورود معلومات، تفيد قيامه بتصنيع وتعبئة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وكذلك قيامه بإعادة طباعة تواريخ صلاحية سارية على عبوات الأدوية منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بالأسواق   .

وقامت الحملة بمداهمة المصنع غير المرخص ،وعثر بداخله على مواد خام وأدوات تستخدم في التصنيع ،عبارة عن كمية من مادة صفراء اللون خاصة بتصنيع أحد الأدوية ، وكميات كبيرة من العبوات والأنابيب الفارغة المعدة للتعبئة ، وعدد كبير من الأغلفة الورقية المستخدمة لتغليف بعض الأصناف المضبوطة بالإضافة إلى ماكينتين للتسعير .

 كما تم العثور علي كميات لعدة أنواع من الأدوية والمستحضرات بواقع عدد2107  عبوة متنوعة لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ، وبعضها منتهي الصلاحية ، بالإضافة لعدد من العينات الطبية ، وتم تحريز المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة أول الزقازيق .

 


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