صحة الشرقية تضبط مصنع أدوية غير مرخص بالزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية ،برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة ، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة حملة مسائية مشتركة ،بالتنسيق مع مباحث التموين، لمداهمة مصنع أدوية غير مرخص بمدينة الزقازيق ، بعد ورود معلومات، تفيد قيامه بتصنيع وتعبئة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وكذلك قيامه بإعادة طباعة تواريخ صلاحية سارية على عبوات الأدوية منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بالأسواق .

وقامت الحملة بمداهمة المصنع غير المرخص ،وعثر بداخله على مواد خام وأدوات تستخدم في التصنيع ،عبارة عن كمية من مادة صفراء اللون خاصة بتصنيع أحد الأدوية ، وكميات كبيرة من العبوات والأنابيب الفارغة المعدة للتعبئة ، وعدد كبير من الأغلفة الورقية المستخدمة لتغليف بعض الأصناف المضبوطة بالإضافة إلى ماكينتين للتسعير .

كما تم العثور علي كميات لعدة أنواع من الأدوية والمستحضرات بواقع عدد2107 عبوة متنوعة لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ، وبعضها منتهي الصلاحية ، بالإضافة لعدد من العينات الطبية ، وتم تحريز المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة أول الزقازيق .