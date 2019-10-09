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شركة مياه القناة تنهى أعمال التجديد والإحلال بشبكات السويس وبورسعيد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:46 م
شركة مياه القناة تنهى أعمال التجديد والإحلال بشبكات السويس وبورسعيد أعمال تركيب الطلمبتين بمحطة الزراير القديمة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الإنتهاء من تركيب طلمبتين بمحطة الزراير القديمة بقطاع مياه السويس، وإدخالهما الخدمة وجارى تركيب الثالثة ، وتركيب لوحة الكهرباء والانتهاء من إنشاء غرفة المحولات، وجارى أعمال التوصيل وإطلاق التيار، وتم الانتهاء من غرفة المحابس (أ) على خط الطرد توريد مولد واحد ميجا، وذلك فى إطار التنسيق والإهتمام بإنهاء أعمال الإحلال والتجديد فى عدد من محطات السويس، وبمتابعه من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالتنسيق مع شركة صرف القاهرة، تحت إشراف المهندس محمود زهره رئيس مياه القناه والمهندس عادل حسن رئيس صرف القاهرة والشركة المنفذة بمحطة الزراير القديمة.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، أنه تم تغيير مسار خط طرد كفر حودة لمحطة رفع صرف الأربعين لتخفيف الضغط.

وفى قطاع بورسعيد بناء على تعليمات العميد أيمن خيرى رئيس القطاع، وبإشراف المهندس "محمود عوض" مدير عام التشغيل والصيانة و"أحمد عبد الفتاح" مدير إدارة التنفيذ الذاتى، كما تم توصيل خط صرف صحى بمدرسة عبد الرحمن شكرى بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، وفى قطاع الإسماعيلية تم تنفيذ نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع المحافظة، وبتواجد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيليه.

وذلك فى إطار إنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الأمطار فى فصلى الخريف والشتاء، والعمل على تفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار، بميادين الممر ونفق جمال عبدالناصر بالتنسيق مع الأحياء - الحماية المدنية – وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة –– الإسعاف والمرور وذلك باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار

 


الاسماعيلية

محطة الزراير القديمة

محافظ السويس

شركة مياه الشرب بالاسماعيلية

تركيب طلمبتين

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