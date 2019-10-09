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شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:31 م
شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020 الخطوط الجوية الاسبانية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت شركة الطيران الإسبانية "الباستار" عن خطوط جوية جديدة مباشرة من ميلانو لمصر، وذلك بداية من العام المقبل 2020، حسبما قالت صحيفة "جيتافياجى" الإيطالية.

وأوضحت شركة الطيران أنه سيتم البدء فى رحلات مباشرة إلى البحر الأحمر والأقصر من مطار ميلانو بيرجامو بداية من العام المقبل، مشيرة إلى أنها أيضا ستحصل على خامس طائرة بوينج 737-800 فى الأسابيع المقبلة بهدف استكمال تجديد الأسطول فى صيف 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع السياحة المصرى يشهد حالة من الانتعاش مجددا، وقالت إن السياحة فى مصر تتعافى بشكل كامل وسريعا، محققا نموا للإيرادات بنسبة 28% فى العام المالى السابق 2018/2019.

وأوضحت الصحيفة أن إيرادات السياحة المصرية وصلت لمستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 12.6 مليار دولار فى العام المالى السابق مقابل 9.8 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، مسجلة بذلك أعلى زيادة فى تاريخ قطاع السياحة فى مصر.

وأطلقت وزارة السياحة المصرية فى نوفمبر الماضى، برنامج الإصلاح الهيكلى بهدف رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتحقيق تنمية سياحية مستدامة وصولا إلى توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى القطاع وأنشطته المختلفة.


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