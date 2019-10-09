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شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم العدوان التركى على سوريا
إعداد ـ إسراء أحمد فؤاد

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منذ أكثر من 3 سنوات يشن النظام التركى عدوانًا بصور وبذرائع مختلفة على الأراضى العربية السورية، ويحاول التهام الجسد السورى بعد أن مزقته سياسات نظامه، الداعمة للإرهاب والتنظيمات المسلحة على هذه الأراضى.. ويرصد "اليوم السابع" أبرز الجرائم التركية بحق الأراضى السورية.

ـ التحرشات التركية بالأراضى السورية ليست وليدة اللحظة

- 2016 بداية غزو أردوغان للأراضى السورية

- اجتاحت دبابات أنقرة شمال سوريا فى عملية "درع الفرات" بذريعة مكافحة الإرهاب

- 2017 هيمنت القوات التركية على جرابلس شرقًا وأعزاز غربًا والباب جنوبًا على الشريط الحدودى

- 2018 شن النظام التركى عدوانًا أطلق عليه "غصن الزيتون"

- اجتاحت العملية مدن سوريا بحجة محاربة الإرهاب وبهدف إبادة "الأكراد"

- نفذ النظام التركى جرائم ضد السوريين

- غيَّر "ديموغرافيًا" مدينة عفرين وهجَّر العناصر الكردية بنازحين يدينون له بالولاء

- أبعد الأكراد عن الشريط الحدودى ووطن لاجئين مقربين من النظام لاستغلالهم فى الضغط على أوروبا

- قام بتتريك الكتب المدرسية شمال سوريا ولافتات الطرق والمؤسسات العامة

- وسعت المؤسسات الحكومية التركية والشركات الخاصة نشاطها خلال الأعوام الماضية فى شمال سوريا

- رفع صورة رجب طيب أردوغان على جدران المستشفى الرئيس فى مدينة جرابلس السورية

- أغرق النظام التركى شمال سوريا ببضائع تركية

- درب مقاتلين ومسلحين ولاؤهم لأنقرة فى شمال غرب سوريا

- لا تزال محاولات احتلال أردوغان لسوريا متواصلة

العدوان التركى على سوريا (2)
 

 

العدوان التركى على سوريا (3)
 

 

العدوان التركى على سوريا (4)
 

اردوغان

تركيا

سوريا

العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع بلس

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