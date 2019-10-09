شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

كتب محمد عبد العظيم

وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى، متمنيًا له الشفاء.

وقال "تركى آل الشيخ" عبر مقطع فيديو صغير نشره على صفحته الرسمية فى "فيس بوك": "لسه عارف بموضوع الكابتن الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير وبصحة وعافية إن شاء الله".

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألمانى "بيرتا لانفى" فى محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التى انتابت رئيس الأهلى فى الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعى بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتى سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.