شاهد بـ"فض اعتصام رابعة": المعتصمون بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن

تواصل الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، وقال العميد علاء بشندى، أن المعتصمين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن.

فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، العميد علاء بشندى، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه متمسك بأقواله فى التحقيقات.

وأكد الشاهد أنه كان مسموح لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات آمنة للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية.

وعن سؤال المحكمة عن التدرج فى استخدام القوة فى استخدام الفض، وهنا رد الشاهد قائلا : تم التنبيه على المعتصمين بالفض، ولكن بعض المعتصمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.