شاهد.. الدبابة الروسية الطائرة تدمر منصة العرض العسكرى الإندونيسى

محمد عبد المجيد

استعرضت مروحية "مى – 35 بى" الروسية الصنع قوتها المدمرة بطريقة غير عادية، حيث دمرت منصة فى العرض العسكرى الذى أقيم بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس الجيش الإندونيسى.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، شاركت فى العرض العسكرى مروحيات "مى – 35 بي" "الدبابات الطائرة" إلى جانب المشاة وغيرها من صنوف القوات المسلحة الإندونيسية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإنترنت، أن المروحية انخفضت إلى ارتفاع غير مسموح به، ما أدى إلى تحطيم منشآت مؤقتة من الخيام والأعمدة تم بناؤها قبل العرض العسكرى وانتشار سحابة من الغبار.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى من المشاركين فى العرض.

يذكر أن، مروحيات "مى – 35 بى" تم توريدها للجيش الإندونيسى عام 2000، وهى عبارة عن نسخ قابلة للتصدير من مروحية "مى – 24" المقاتلة السوفيتية والمزودة بمدفع "غى شا – 30 كا" المزدوج وكذلك 8 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "شتورم – في" والصواريخ غير الموجهة.

ويمكن أن تحلق المروحية، بسرعة 320 كلم/ساعة إلى مدى 4500 كيلومتر.