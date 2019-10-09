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سقوط 3 مسجلين انتحلوا صفة ضباط آداب لسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:04 م
سقوط 3 مسجلين انتحلوا صفة ضباط آداب لسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع دولار أمريكي-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 3 مسجلين خطر انتحلوا صفة ضباط بمباحث الآداب، واقتحموا فيلا، وتمكنوا من سرقة 132 ألف دولار و80 ألف جنيه بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفادة ورود بلاغا من . أشرف . ع"، 39 سنة، سائق ومقيم مركز ميت غمر / دقهلية، ويعمل بفيلا كائنة دائرة القسم ملك" خالد. ع. ا " يحمل جنسية احدى الدول العربية " و " متواجد خارج البلاد "، باكتشافه كسر شباك الألوميتال بغرفة النوم الخاصة بالفيلا محل عمله وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة رواية المبلغ وبإعادة مناقشته، وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه اعترف باختلاقه الواقعة، وأضاف بتعرفه على احدى الفتيات عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واتفقا على التقابل بالفيلا محل البلاغ، وحال انتظارها فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم من رجال مباحث الآداب وقاموا بتفتيش الفيلا و استولوا على المبلغ المالى، ولاذوا بالفرار .

 

 وضعت خطة بحث وحال تنفيذها، وردت معلومات تفيد بان وراء ارتكاب الواقعة، كل من "س. ع"، 41 سنة، عاطل مسجل خطر، والمطلوب التنفيذ عليه فى 6 حكم حبس جزئى " سرقة تيار كهربائى، إتلاف، تبديد " بإجمالى حبس سنتان و8 أشهر، و " غ. م"، 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية " سرقة مسكن "  الدقى جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم حبس جزئى " سرقة " بإجمالى حبس سنتان و 6 شهور، و "ر. س "، 32 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 حكم حبس جزئى " سرقة تيار كهربائى آداب عامة، ضرب " بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور.

 

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة" وأضافوا بأنه نظرًا لسابقة تعرف احداهما على المُبلغ من خلال أحد المواقع و ايهامه بانه فتاة اختمرت فى ذهنهم فكرة سرقة محتويات الفيلا محل عمله، وفى سبيل ذلك اتفق معه على التقابل بالفيلا المُشار إليها، وعقب ذلك توجه باقى المتهمين مستقلين السيارة رقم ج ط ع 274 " ملك المتهم الأول " منتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الآداب ثم قاموا بتفتيش الفيلا وسرقة مبالغ مالية عبارة عن "132 ألف دولار، 80 ألف جنيه"، من داخل خزينة غرفة النوم ولاذوا بالفرار وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 22،850 ألف دولار أمريكى، 62 ألف جنيه مصرى من متحصلات واقعة السرقة .

 

وأقر المتهم الأول بشرائه محل كائن بإحدى المولات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمبلغ 320 ألف جنيه، وأضاف المتهم الثانى بشرائه شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمبلغ 420 ألف جنيه " من متحصلات ذات الواقعة " وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة فيلا

التجمع

سرقة فى التجمع

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