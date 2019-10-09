سفير العراق بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية انعقاد لجنة عليا بين البلدين

كتب: أحمد جمعة

التقى الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مع مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير محمد البدرى، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب.

وبين السفير العراقى بالقاهرة – بحسب بيان للسفارة العراقية - فى اللقاء تاريخية وعمق العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على ضرورة انعقاد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة فى القريب العاجل.

هذا وبحث الجانبان أيضًا موضوع إعادة منح الرخصة لمصرف الرافدين العراقى لمزاولة أعماله فى القاهرة بشكل تام.

الى ذلك، اتفق الجانبان على موضوع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، وضرورة انعقادها فى القريب العاجل، لما تُمثله من أهمية كبيرة.