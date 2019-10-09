سفارة سويسرا تحتفل بعيدها الوطنى تزامنا مع الذكرى الـ40 للعلاقات المصرية السويسرية

كتبت - إيمان حنا

بدأت منذ قليل احتفالية سفارة سويسرا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى السريسرى، بحضور بول جارنييه السفير السويسري لدى القاهرة و ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وعدد من كبار رجال الدولة وممثلى ودبلوماسيى السفارات الأجنبية والعربية بمصر والشخصيات العامة.



سفير سويسرا بالقاهرة

يتزامن العيد الوطنى هذا العام مع الاحتفال التاريخى بمناسبة مرور 40 عاما على التعاون التنموى بين مصر وسويسرا ، وبهذه المناسبة يلقى فورير كلمة أمام ضيوف حفل العيد الوطنى بمقر سفير سويسرا في مصر بول جارنييه حول التعاون التنموي بين مصر وسويسرا.



سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم يشارك فى الاحتفال

يشار إلى أنه طوال هذا الإطار الزمني -40 عاما- تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري في أكثر من 200 مشروع بمصر لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع المدني، من بين مبادرات أخرى تشمل بعض أبرز نجاحات برنامج التنمية السويسري في مصر تقديم خدمات أشعة موثوقة استفاد منها 1.8 مليون مريض وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديهما 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 مليون فرنك سويسري.



جانب من الاحتفال

و تشمل مجالات تركيز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مصر للفترة 2017-2020 تمويل البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص ودعم التجارة والاقتصاد الكلى.