سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

سفارة سويسرا تحتفل بعيدها الوطنى تزامنا مع الذكرى الـ40 للعلاقات المصرية السويسرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:59 م
سفارة سويسرا تحتفل بعيدها الوطنى تزامنا مع الذكرى الـ40 للعلاقات المصرية السويسرية احتفال سفارة سويسرا بالقاهرة
كتبت - إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل احتفالية سفارة سويسرا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى السريسرى، بحضور بول جارنييه السفير السويسري لدى القاهرة و ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وعدد من كبار رجال الدولة وممثلى ودبلوماسيى السفارات الأجنبية والعربية بمصر والشخصيات العامة.

 

سفير سويسرا بالقاهرة
سفير سويسرا بالقاهرة

يتزامن العيد الوطنى هذا العام مع الاحتفال التاريخى بمناسبة مرور 40 عاما على التعاون التنموى بين مصر وسويسرا ، وبهذه المناسبة يلقى فورير كلمة أمام ضيوف حفل العيد الوطنى بمقر سفير سويسرا في مصر بول جارنييه حول التعاون التنموي بين مصر وسويسرا.

 

 

سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم يشارك فى الاحتفال
سفير اليمن بالقاهرة محمد مارم يشارك فى الاحتفال

 

يشار إلى أنه طوال هذا الإطار الزمني -40 عاما- تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري في أكثر من 200 مشروع بمصر لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع المدني، من بين مبادرات أخرى تشمل بعض أبرز نجاحات برنامج التنمية السويسري في مصر تقديم خدمات أشعة موثوقة استفاد منها 1.8 مليون مريض وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديهما 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 مليون فرنك سويسري.

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

و تشمل مجالات تركيز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في مصر للفترة 2017-2020 تمويل البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص ودعم التجارة والاقتصاد الكلى.


سويسرا

العيد الوطنى السويسرى

مصر وسويسرا

عيد وطنى

سفارة سويسرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وثيقة: الاتحاد الأوروبى سيرفع سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 12:00 م

نساء وأطفال داعش ألغام موقوتة بأراضى القارة العجوز.. بلجيكا تخشى تسلل إرهابية وأطفالها بعد عودتها من سويسرا.. ودراسة: الداعشيات خطر كبير وقادرات على شن هجمات مسقبلا.. ومحكمة الجنايات تنظر أول قضية لـ5 داعشيات

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 07:00 ص

سفير سويسرا بالقاهرة: نعمل على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية فى مصر

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:32 م

سفير سويسرا بالقاهرة: شاركنا فى توصيل المرافق لـ 100 ألف مصرى بالصعيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:06 م

مخاوف بلجيكية من إعادة سويسرا داعشية بلجيكية وأطفالها

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 11:46 ص

سفير سويسرا بالقاهرة: توسعنا بشكل كبير مجال التعاون التنموى بمصر

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 11:04 ص

سفارة سويسرا تحتفل بمرور 40 عامًا على التعاون السويسرى - المصرى التنموى

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 06:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة