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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:58 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-10-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.77 جنيه للشراء، و17.94جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 17.84 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.77 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.77 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى بنك البركة

17.71 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.78جنيه للشراء.

17.95جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.81 جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.77 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.


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