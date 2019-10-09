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زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 3 آلاف فدان فراولة لتصديرها إلى الخارج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:25 ص
زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 3 آلاف فدان فراولة لتصديرها إلى الخارج زراعة الفراولة
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الانتهاء من تدريب 250 من صغار مزارعي الفراولة في منظومة التكويد والتصدير بمحافظة القليوبية من المزرعة إلى التصدير، وذلك لتعريف مزارع الفراولة الخطوات اللازمة لتكويد المزارع من بداية الزراعة إلي التصدير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء خلال الأسبوع الماضي من تدريب 45 مزارعا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التدريب خلال أسبوعين.

 

وأكد "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم زراعة 3000 فدان هذا العام من نوع "الفريش"، والذي يتم تصديره للخارج، مشيرا إلى أنه يصل إجمالي المزارعين للفراولة بالقليوبية حوالي 300 مزارع، تتركز في قري مراكز طوخ وشبين القناطر، والهدف من هذا التدريب هو رفع كمية المنتج الخاص بالفراولة المصدر للخارج، والحفاظ على حق الفلاح.

 

وأوضح، أنه قام بالتدريب دكتور محمد فاروق المعمل المركزي للزراعة العضوية، والمهندس نادر شديد والمهندس أحمد فرحات من شركة أي سيرت لتطوير نظم الزراعة، والمهندس محمد جميل طلبة مدير عام البساتين بالمديرية، وذلك تحت رعاية المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

 

وأشار، إلى أنه تم تقسيم صغار المزارعين إلى 18 مجموعة تدريبية، يتم تدريب المجموعة الواحدة على مدار 9 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين في زراعات الفراولة، وتدريبهم على تكويد منتج الفراولة تمهيدا لزيادة عمليات التصدير للخارج، موضحا أن  البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

 

 


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