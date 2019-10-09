سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ترفع السرية عن وثيقة تكشف مقتل 214 طفلا على يد النازيين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:38 م
روسيا ترفع السرية عن وثيقة تكشف مقتل 214 طفلا على يد النازيين هتلر مع الجيش النازى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفع جهاز الأمن القومى الروسى السرية، عن وثيقة تؤكد مقتل 214 طفلا خلال الحرب العالمية الثانية ، على يد المحتلين النازيين، وأيضا نتائج دراسة وتحليل رفاتهم وقبرهم الجماعى.
 
وأفادت مصادر إعلامية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن هؤلاء الضحايا هم من دار الأيتام بمدينة "ايسك" فى إقليم كراسنودار ، حيث تشير الوثيقة، المؤرخة فى 13 أبريل 1943 عن نتائج فحص جثامين الضحايا، إلى أنه لم تكتشف آثار إصابات بطلاقات نارية، ما يؤكد أن النازيين دفنوا الأطفال أحياء.
 
فيما تتضمن وثائق أخرى، أقوال شهود عيان، تفيد بأن الأطفال كانوا يعانون من إعاقات جسدية بما فيها تشوه العمود الفقرى، وقصر الأطراف أو أجزاء مبتورة من الجسم ، ولكن أسباب الموت المذكورة فى شهادات الوفاة بأنها تسمم بغاز عوادم السيارات خلال نقلهم فى الشاحنات، لا يتطابق ونتائج التحليل.
 
كما نشرت قائمة، بأسماء وتواريخ ميلاد وقوميات الأطفال الضحايا، مع الإشارة إلى نوع الإعاقة التى يعانى منها كل منهم.
 
يشار إلى، أنه تم إجلاء نحو 300 طفل والعاملين فى دار الأيتام مع بداية الحرب، من مدينة سيمفيروبل إلى إيسك، ولكن فى صيف عام 1942 احتلت القوات النازية المدينة، وفى شهر أكتوبر من نفس السنة نقل الأطفال فى شاحنات إلى مكان دفنهم.
 

روسيا

النازيين

مقتل اطفال

جهاز الامن القومى الروسى

وثائق سريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة