روساتوم: المخاوف من المحطة النووية أساسها عدم فهم الطاقة الذرية

كتبت رحمة رمضان

أكد الكسندر فورنكوف، المدير التنفيذى بالشرق الأوسط لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن المخاوف التى توجد لدى بعض المصريين من الطاقة النووية نتيجة عدم فهم خصائص الطاقة الذرية.

و أضاف فورنكوف، لـ"اليوم السابع"، أنه من بين مهام روساتوم الروسية هو عقد ندوات توعية للمصريين و تعريفهم بأهمية و الفوائد الاقتصادية و الاجتماعية المحطة النووية، لافتا إلى أن أكثر المدن الروسية التى يوجد بها اعلى نسبة من القبول المجتمعى لمشروعات الطاقة النووية هى المدن التى يوجد بها محطات نووية.

الجدير بالذكر انه يتم تنفيذ بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسى فقط ببناء المحطة فقط، بل سيوفر أيضًا الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين فى تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها. وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسى ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.