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راقصة تطالب شركة والت ديزني بتعويض 80 ألف جنيه إسترلينى..تعرف على السبب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:10 م
راقصة تطالب شركة والت ديزني بتعويض 80 ألف جنيه إسترلينى..تعرف على السبب الراقصة جودي ستانديش
وكالات

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أقامت راقصة دعوى قضائية ضد شركة والت ديزني للترفية، مدعية أن الإصابة التي تعرضت لها أثناء مشاركتها في عرض مسرحية «ليون كينج»، الموسيقية قد دمرت حياتها المهنية.

وكانت جودي ستانديش تعمل ضمن طاقم الكواليس أثناء عرض المسرحية في العام 2015، وتدعي أنها تعرضت لإصابة بالغة في كتفها أثناء تحريك إحدى أدوات العمل، وأنها قد تضررت من الإصابة أخيراً بعدم تمكنها من قبول عقد للمشاركة في عرض موسيقي في دبي.

ونشرت جريدة الرؤية الإمارتية تقريرا عن الدعوى ، وقال ريتشارد موات، محامي الراقصة في دعواه أمام محكمة مقاطعة لندن المركزية، إن موكلته حُرمت بسبب الإصابة في الكتف من فرصة كسب أرباح من العمل في الخارج.

من جانبه أوضح ماثيو برونيج، المحامي في شركة ديزني، أن ستانديش كانت تعاني من إصابة سابقة، وربما لن تكون قادرة على الوفاء بعقد جديد بغض النظر عن الحادث التي تتحدث عنه في قضيتها ضد شركة الترفيه السينمائي.


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مسرحية ليون كينج الموسيقية

جودي ستانديش

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