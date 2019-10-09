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رئيس وزراء فلسطين: "مصر هى عمق العروبة ونحتاج إليها حاليا أكثر من أى وقت"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:39 م
رئيس وزراء فلسطين: "مصر هى عمق العروبة ونحتاج إليها حاليا أكثر من أى وقت" رئيس الوزراء المصرى و الفلسطينى
كتبت هند مختار

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قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، "أننا موجوين بين إخواتنا فى مصر وأنه تشرف بلقاء نظيره المصرى"، مشيرا إلى أنه جاء لمصر الشقيقة التى راعت الوطنية الفلسطينة وكانت حاضنه لفلسطين التى تحتاج لمصر حاليا أكثر من آى وقت مضى". 
 
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء المباحثات بين البلدين، أن مصر لديها الكثير لتقدمه للشعب الفلسطينى وهناك العديد  من المجالات التى تم التوافق عليها خلال المباحثات الثنائية بين البلدين اليوم . 
 
وتابع: "وجدنا فى هذه البلد حب فلسطين، ومصر فتحت لنا أبواب فى العديد من التعاون فى شتى المجالات ومصر لديها الكثير فهى عمق العمق فى العروبة والدفاع عن فلسطين".
 
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "حصلنا على كل الدعم من مصر بما يمكن اقتصادنا الوطنى من النهوض، وإقامة الدولة الفلسطينية ومصر تبذل جهد كبير فى المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر". 
 
واختتم تصريحاته قائلا: "اتمنى لمصر الخير وأوجه التحية لكل مصرى ومصرية".
 
 
 

رئيس وزراء فلسطين

مجلس الوزراء

مصر وفلسطين

فلسطين

محمد اشتية

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