رئيس وزراء باكستان: حريصون على الاستفادة من خبرات الصين فى الحد من الفقر

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أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أن إكمال المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي الباكستاني الصيني من أولويات حكومته، معربا عن أمله في أن تسهم المرحلة الثانية من الممر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل العيش للشعب الباكستاني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم /الأربعاء/، مع رئيس مجلس الشعب الصيني لي زهان شو، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن عمران خان دعوته إلى الشركات الصينية إلى نقل صناعاتها لباكستان، لافتا إلى حرص بلاده على الاستفادة من خبرات الصين في الحد من الفقر.

ووجه التهنئة للجانب الصيني بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.. وناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير.

وفي سياق متصل، قالت مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان، في تغريدة على (تويتر) اليوم، "إن الصداقة المثالية بين باكستان والصين رمز للتقدم والازهار في المنطقة".

وأضافت أن زيارة رئيس الوزراء إلى الصين ولقاءاته مع القيادات الصينية ستساهم في توطيد وتعميق المزيد من الروابط الثنائية الدائمة بين البلدين، مشيرة إلى أن إنشاء هيئة للإشراف على الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني دليل على عزم حكومة باكستان استكمال المشاريع المتعلقة بالممر بشكل سريع.