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رئيس وزراء السودان لـ"سكاي نيوز": محاكمة البشير جزء من تحقيق العدالة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:55 ص
رئيس وزراء السودان لـ"سكاي نيوز": محاكمة البشير جزء من تحقيق العدالة عبد الله حمدوك
كتبت مريم بدر الدين

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أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك ، أنهم بالسودان عازمون على محاكمة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، لأنه مطلوب للمحاكمة دوليا، مشيرا أن ذلك جزء مهم من تحقيق العدالة الإنتقالية فى البلاد بعد الثورة.

وقال حمدوك فى لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز" :"تحقيق العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك وحتى يتأكد ضحايا الثورة أن العدالة قد تحققت وسوف نسعي لذلك وهو أولوية قصوى من أولويات الثورة".

وتابع : "أن محاكمة البشير هى جزء أصيل لتحقيق العدالة وسوف نحقق ذلك".

 

 

 

 

 


عبد الله حمدوك

السودان

عمر البشير

سكاي نيوز

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