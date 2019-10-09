رئيس وزراء السودان: تحقيق السلام من أهم أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أن تحقيق السلام من أهم أولويات حكومته، كما أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل مفتاح الحل لجميع القضايا، متوقعا أن يتم رفعها عن بلاده فى فترة زمنية تقل عن عام.
وقال حمدوك - في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز بالعربية بثتها أمس - إن حكومته لن تترك أي جهد في سبيل تذليل العقبات للوصول إلى السلام، مؤكدا أن العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك.
وأوضح أن مساعدات السعودية والإمارات تندرج في إطار العلاقة التاريخية المميزة وتسهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة.
رئيس وزراء السودان: تحقيق السلام من أهم أولوياتناالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:48 ص
رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
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أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أن تحقيق السلام من أهم أولويات حكومته، كما أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل مفتاح الحل لجميع القضايا، متوقعا أن يتم رفعها عن بلاده فى فترة زمنية تقل عن عام.
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