رئيس نيجيريا يقدم للبرلمان مقترح ميزانية قياسية لعام 2020

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قدم رئيس نيجيريا محمد بخارى، الذى أعيد انتخابه فى فبراير الماضى، اقتراحا لميزانية قياسية للعام المالى الجديد (عام 2020) إلى البرلمان وذلك فى سياق اقتصادى لا يزال صعب للدولة الواقعة فى غرب أفريقيا.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاربعاء، أن الرئيس بخارى قدم ميزانية تاريخية بقيمة 33.8 مليار دولار بزيادة عن ميزانية عام 2019، مضيفا أنه تم حساب هذه الميزانية على أساس إنتاج 2.18 مليون برميل من النفط يوميا (مقابل 1.86 مليون برميل اليوم) بسعر 57 دولارا للبرميل.

وأوضح الراديو، أن هذه الميزانية سيتم التصديق عليها من قبل البرلمان النيجيرى، والتى ستسغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن الرئيس بخارى أقر أمس الثلاثاء، أمام أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن البيئة الاقتصادية فى البلاد لا تزال صعبة.

يذكر أنه، تم التصديق على الميزانية فى شهر يونيو عام 2018، وفى شهر مايو الماضى عام 2019.

وكان قد تم إعادة انتخاب الرئيس بخارى فى فبراير الماضى لولاية ثانية، والذى يتولى السلطة منذ عام 2015، كما تعهد بزيادة النمو والذى لا يزال يبلغ نحو 2% فى النصف الأول من عام 2019.