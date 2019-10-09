سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية.. صور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:55 م
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية.. صور رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى متحف علوم المياه للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المتحف للافتتاح، حيث وجه بضرورة الاسراع فى انجاز حديقه النيل بالمناشى.

وانتهت  الوزارة من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

أكد السعدى ، أنه تم التكليف بالاستمرار فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى مناسب يخدم كافة المواطنين والزائرين.

ويحتوى المتحف على نماذج لمشروعات الرى القديمة والحديثة، ونماذج خشبية منقولة من متحف الري القديم والذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1929، كما تتناول المكونات المتحفية مسيرة الإبداع في تاريخ الرى بمصر منذ تولى على باشا مبارك أول وزارة لـ"الرى".

و يضم المتحف صالات عرض متطورة، ومختلف النماذج الطبيعية، والمجسمة والمصورة ، وصور وخرائط لمشروعات الري والصرف فى مصر منذ عهد الفراعنة حتى الآن وطريقة إنشائها والجهود التى بذلها محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة فى توفير المياه لدلتا مصر وعدم التفريط فيها حتى لا تهدر وتصب فى البحر المتوسط.

ويوجد شجرة " التين البنغالى" بحديقة المتحف وهى  أحد أنواع الأشجار التى أدخلها الاحتلال الفرنسي إلى مصر، تتميز عن باقي الأشجار بضخامتها، وأنها أكثرهم ظلًا ومنظرها الجذاب، وهي من الشجر النادر في العالم، يوجد منها في مصر أربع شجرات فقط، واحدة فى القناطر الخيرية (بحديقة المتحف) وأخرى بجوار برج القاهرة والثالثة في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، والرابعة بالإسماعيلية .



 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (1)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (1)

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (2)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (2)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (3)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (3)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (4)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (4)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (5)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (5)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (6)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (6)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (7)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (7)

 

 

رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (8)
رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (8)

 


 


متحف الطفل

المياه

رئيس مصلحة الرى

الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى: معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد يجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:42 م

الرى: إنشاء 7 سدود و 5 جسور و 3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بالصعيد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:08 م

التوجيه المائى بالوادى الجديد ينظم ندوات لأئمة المساجد للتوعية بترشيد المياه

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:15 م

الرى: إزالة 48 ألف و 842 مخالفة على النيل وتحرير 56 ألف و 819 مخالفة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:30 ص

الرى تعقد اجتماعا للمجلس الاستشارى الأعلى للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وسائل إعلام سورية: مقتل عدد من المدنيين فى قصف لجيش الاحتلال التركى

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

فيديو.. عبد الله الشريف الكذاب.. منطقة محرم بيك تكشف كذبة اقتحام منزله

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

وزير المالية للبرلمان: كل الجهات ستطبق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية أكتوبر

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة