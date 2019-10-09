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رئيس مجمع ليبيا للدراسات يلتقى العاهل الأردنى فى العاصمة عمان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:49 ص
رئيس مجمع ليبيا للدراسات يلتقى العاهل الأردنى فى العاصمة عمان رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة والملك عبد الله الثاني بن الحسين
كتب ـ أحمد جمعة

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التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض رئيس مؤسسة كلام للبحوث والإعلام، مساء أمس الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في القاعة الملكية بالقصر الملكي في عمان عاصمة الأردن.

 

وفي ذات السياق ، نشر النايض عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الثلاثاء صوراً من اللقاء دون أن يكشف عن ما دار فيه أو عن ما إذا كان قد شهد اجتماعاً أم لا ، ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء سابق انعقد في نوفمبر 2018.

 

كما أعلن في منشور آخر، مشاركته في المؤتمر الثامن عشر الذي عقدته مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في العاصمة الأردنيّة عمّان، لكونه عضوًا في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.

 

وأضاف بأنه وبصفتيه كرئيس لمؤسسة كلام للبحوث والإعلام وعضواً في أكادمية آل البيت قد ألقى ورقة بحثيّة بعنوان الرّحمة والسُّنن الإلهيّة الكونيّة.

 

كما بينت الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لقاءه وتباحثه مع جمعٍ من العُلماء والمشايخ والأساتذة والمُفكرين الإسلاميين وعلى رأسهم الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق لمصر.

 

 

 

 


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