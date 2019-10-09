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رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة بالمدينة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:44 ص
رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة بالمدينة حملة ازالة مخالفات المقاهى
كتب أحمد حسن

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قاد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة ليلية مكبرة على المقاهى المخالفة بمشاركة قيادات الجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير، وتم بدء الحملة من مركز خدمات الحى الثامن ورفع إشغالات (3) مقاه ومصادرتها نهائيا لمخالفتهتا النشاط وتعديها على ممرات المشاه، مع رفع عدادات الكهرباء لعدم تمكنهم من إعادة التشغيل .
 
وفى نفس السياق، قال المهندس أحمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إنه يتم التنسيق يومياً مع الجهات الأمنية بالمدينة لشن حملات على الأسواق التجارية  صباحاً ومساء لتحقيق الإنضباط داخل الأسواق.
 
وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، أن الحملات مستمرة، ولن يتم السماح بوجود أى تعد يعيق المارة أو رواد الطرق، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين رفضاً من جهاز المدينة لأى مظهر من مظاهر العشوائية، وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.
 
 
حملة ازالة
حملة ازالة

حملة ازالة (2)
تحميل نتائج المخالفات

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

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