رئيس جامعة المنوفية: نحرص على بث روح انتصارات أكتوبر فى قلوب الأجيال الصاعدة

المنوفية - محمد فتحى

ترأس صباح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الثانية لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 2019/2020، وذلك بحضور أعضاء المجلس من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع.

استهل مبارك الجلسة بتهنئة جموع الشعب المصرى والحضور بنصر أكتوبر العظيم، مشيرا إلى ضرورة توعية طلاب وطالبات الجامعة والأجيال الجديدة الصاعدة بما يبذله الجيش المصرى العظيم من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب من أراضينا المصرية الحبيبة وبث روح انتصارات أكتوبر فى قلوب أبنائنا من أجل تحفيزهم لمواصلة الانتصارات فى شتى مجالات العمل ونواحى الحياة وغرس حب الوطن فى نفوسهم وجعلهم قادرين على الحفاظ على كل شبر من وطنهم الغالى مصر، وذلك عن طريق تنظيم سلسلة من الندوات والحفلات فى جميع كليات الجامعة المختلفة.

هذا وقد استعرض مبارك خلال الجلسة جهود الجامعة فى تطوير قرية ميت الموز، جاء ذلك من خلال مبادرة «هانجملها» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة الأشجار وتجميل القرى الأكثر احتياجا، والتى تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم زراعة ٥٠٠ شجرة مثمرة وتنفيذ خطة تجميل القرية وتنظيفها وتنظيمها.

كما ناقش المجلس الخطة التنفيذية الجديدة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى الجديد بما يتلائم ويلبى احتياجات البيئة والمجتمع المحيط، حيث تم تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمود قورة وعضوية الدكتورة سميرة عزت، والدكتور محمود الشيخ والدكتور أسامة عبدالرؤف، والدكتور عبدالفتاح درويش.

كما شملت أعمال المجلس عرضا وافيا للدكتورة ناهد غنيم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع حول انجازات مركز محو الأمية وتعليم الكبار، وما قدمه خلال العام الماضى من محو أمية 11 الف متعلم على أيدى طلاب وطالبات الجامعة، مشيرة إلى سعى المركز لإدخال برامج جديدة من شأنها محو الأمية الدوائية بالتعاون مع كلية الصيدلة ومحو الأمية الصحية بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض، كما جارى إنشاء برنامج محو الأمية الإنجليزية، هذا إلى جانب محو أمية اللغة العربية والرياضيات.

تابع مبارك استعدادات القطاع للأسبوع البيئى السابع المقرر إنطلاقة فى الحادى عشر من نوفمبر المقبل تحت شعار "بيئة سليمة تساوى حياة"، حيث استعرض الدكتور عبدالرحمن الباجورى عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة خطة الأسبوع الذى سيشمل فى يومه الأول حفل الافتتاح ويعقبه افتتاح المعرض الفنى المقرر إقامته فى كلية الحقوق بمشاركة جميع كليات الجامعة.

هذا بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات والقوافل على مدار الأسبوع من ضمنهم ندوة دينية توعوية للدكتور مجدى عاشور بالإضافة إلى مجموعة ندوات خاصة بالمياه والطب والبيئة المحيطة.

اختتم المجلس أعماله بعرض وافى لمشروع "صنيعية مصر" الذى جاء انطلاقا لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث يقام المشروع تحت إشراف الجامعة وتنظيم مركز تنمية المهارات وريادة الأعمال والتوظيف بمركز التسويق بالجامعة، إشراف الدكتور عمرو مسعد والدكتور أحمد صقر من أجل دعم الشباب وتنمية مهاراته الفنية حيث قامت الجامعة بتنفيذ برامج ودورات متخصصة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية والتعليم الفنى من فنى صناعة الالومينال وفنى كهربائى وطباعة ونسخ وتعليم الخياطة والسباكة حيث يقدم المشروع تدريب نظرى وعملى على أيدى متخصصين وتساهم الجامعة بتوفير فرص عمل للمتدربين عن طريق تنظيم ملتقى توظيفى لرجال الأعمال مع المتدربين.

كما إجتمعت اليوم اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى التاسع الدولى الرابع "التربية الخلقية فى المجتمعات العربية "( الواقع والمأمول) وذلك للتحضير لاستعدادا لبدء فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده فى الفترة من 30 -31 اكتوبر ٢٠١٩.

تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر ،ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ووكيل كلية لشئون الدراسات العليا مقررا المؤتمر ،والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار والدكتورة دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة أمينا المؤتمر،دعاء فهمى مدير العلاقات الثقافية.

حيث تم توزيع مهام اللجان على اعضاء اللجان للخروج بصورة مشرفة وتنظيم متميز للمؤتمر والوقوف على اخر الاستعدادات قبل بدء المؤتمر واثناء انعقاده .