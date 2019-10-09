رئيس جامعة المنصورة يكرم عاملين لأمانتهم فى تسليم مبلغ مالى كبير لطالبة ماليزية

الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، كلا من الدكتور محمود المحمدى المشرف على قطاع المؤتمرات والدراسات بكلية الطب، وحيد الوهيدى رامز ومحمد بركات العاملين بكلية الطب، وذلك لأمانتهم وإعادتهم مبلغ مالى كبير لصاحبه، بعد العثور عليه داخل قاعة المؤتمرات بالكلية عقب انتهاء حفل الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان.

وقام العاملون بتسليم مظروف عثروا عليه وبداخله عملات اجنبية ومصرية تقدر بـ3 ألف دولار بما يعادل 50 ألف جنيه بالإضافة إلى بعض العملات بالجنيه المصرى.

وحضر صاحب المبلغ وهو والد طالبة ماليزية حضر من ماليزيا لحضور حفل تخرج ابنته وتم تسليم المبلغ المفقود الى صاحبه امام عميدة الكلية.

وقام والد الطالبة وعائلته بشكر ادارة الكلية والعاملين بها مؤكدا ان المصريين اصحاب اخلاق وحضارة يتحدث عنها العالم.