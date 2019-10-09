رئيس جامعة الزقازيق يلتقى أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض وطالبات التربية الرياضية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، خلال لقائه بطلاب كلية التمريض، أهمية دور كلية التمريض في المنظومة الصحية فى مصر، ودعا إلى الاهتمام بالجزء العملي والمهارات واللغة كمتطلبات سوق العمل وعمل دورات فى الرعاية الصحية الأساسية للفرقة الأولى، كما طالب الطلاب الجدد بالاستمتاع بالدراسة في الكلية حتى يتحقق الهدف الأسمى من هذه الدراسة للارتقاء بالمستوى المهني والأكاديمي لطلاب التمريض فى مصر والقدرة على المنافسة على المستوى الإقليمى والدولى.

وناشد "شعلان" الطلاب بضرورة الالتزام بالمحاضرات والاهتمام بالتدريبات العملية علاوة على ضرورة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة لخلق شخصية متكاملة.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية وتهنئة الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد، بحضور الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتورة أماني صبحي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة أمل الدخاخني عميد الكلية السابق، والدكتورة عبد المنعم أبو شرح عميد كلية الطب البشري بفاقوس.

واختتمت الجولة بتكريم الطلاب المشاركين في برنامج العباقرة والطلاب الحاصلين علي المراكز الأولي في كرة القدم الخماسية.

كما التقي رئيس جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء، طالبات كلية التربية الرياضية بنات بحضور الدكتورة آمال محمد يوسف عميد الكلية، والدكتورة إيناس سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأعرب "شعلان" عن سعادته بلقاء طالبات كلية التربية الرياضية بنات ،حيث إنهن الأكثر مشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن طالبات الكلية يمثلن الجامعة تمثيل مشرف بين الجامعات المصرية وفي كل المهرجانات القومية، علاوة على المناسبات الخاصة بالجامعة ومحافظة الشرقية.

وطالب "شعلان" الطالبات بمواصلة التميز في تمثيل الجامعة على مستوى الألعاب الفردية والجماعية في كل المحافل وكذلك المهرجانات التي تشارك فيها الكلية بعروض فنية ورياضية مميزة منذ نشأة الكلية، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على تمييز الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية التي تشرف على هذا النشاط الذي يُعد علامة مميزة لجامعة الزقازيق.



رئيس جامعة الزقازيق يلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التمريض