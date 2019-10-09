رئيس جامعة أسيوط: سداد الرسوم الدراسية للطلاب مرضى الأورام بالكليات

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاونة مع جامعة أسيوط فى عدد من المجالات الطبية والخدمية، مشيداً بالجهود المخلصة والدؤوبة في تلك المؤسسات والتي أثمرت في الأعوام السابقة عن المساهمة في إنجاز العديد من أعمال تطوير الخدمات التعليمية والتنموية داخل الجامعة .

جاء ذلك تعقيباً على تقرير من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تلقيه مبادرة من مؤسسة 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر تُعلن فيه استعدادها للتكفل بسداد كافة أنواع الرسوم الدراسية لأبناء جامعة أسيوط من الطلاب المصابين بأنواع الأورام المختلفة بجميع كليات الجامعة .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق والرئيس الشرفي للمؤسسة أن تلك المبادرة تنطلق من الدور الخدمي والإنساني الذي تقوم به المؤسسة فى خدمة ودعم مرضى الأورام في مختلف محافظات الصعيد .

كما كشف الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن التواصل مع إدارة الجامعة خلال الأيام الماضية أسفر عن عمل حصر مبدئي بأعداد طلاب جامعة أسيوط من المصابين بأمراض الأورام والذي يشمل 11 طالب وطالبة والذي سوف تتكفل المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية وكذلك المقررات الإلكترونية والكتب الدراسية وكذلك رسوم مصروفات المدينة الجامعية طوال العام الجامعي 2019 / 2020 بما يضمن المساعدة في دعمهم معنوياً ورفع العبء المالي عن كاهل أسرهم، مشيراً إلى استمرار المؤسسة في تلقى الدعم المالي من المتبرعين لعلاج مرضى الأورام.