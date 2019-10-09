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رئيس الوزراء: ناقشنا ملفات سياسية واقتصادية فى المباحثات مع الجانب الفلسطينى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:37 م
رئيس الوزراء: ناقشنا ملفات سياسية واقتصادية فى المباحثات مع الجانب الفلسطينى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن لقائه مع رئيس وزراء فلسطين، الدكتور محمد اشتية، تطرق للعديد من القضايا بين البلدين منها السياسية والاقتصادية وحركة التجارة بين الدولتين ومجالات التعاون فى الطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة .

 

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء المباحثات بين البلدين، أنه تم تكليف كل وزير بمتابعة كل ملف بين الدولتين تم الاتفاق عليه خلال المباحثات الثنائية، ورحب فى ختام تصريحاته بزيارة نظيره الفلسطينى والوفد المرافق له.


رئيس وزراء فلسطين

مجلس الوزراء

مصر وفلسطين

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