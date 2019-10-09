رئيس الوزراء الباكستانى والرئيس الصينى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

إسلام آباد (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان مع الرئيس الصينى "شى جين بينج"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمى والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستانى - فى بيان أوردته صحيفة (ذا دون) الباكستانية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني - أن "خان" قدم شكره للرئيس الصينى وحكومة بلاده لموقفها المبدئى إزاء قضية إقليم (كشمير) المُتنازع عليه مع الهند، مشيرًا إلى الموقف الذى اتخذه وزير الخارجية الصينى "وانج يى" داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا الصدد.

وقال "خان": "إن بكين قدمت الدعم لباكستان في كل مكان خلال الأوقات العصيبة التى مرت بها"، كما أطلع الرئيس الصيني على الوضع الحالي في إسلام آباد، موضحًا أن بلاده استطاعت الخروج من وضع اقتصادي صعب بفضل الفرصة التي أتاحتها الصين لها للخروج من هذا الوضع بالغ الصعوبة.

وأشاد بالدعم الصينى الذى يتم تقديمه في إطار الممر الاقتصادى الصينى - الباكستانى، مهنئًا الرئيس الصيني بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.