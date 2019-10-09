رئيس الوزراء الإيطالى: العدوان التركى على شمال سوريا يهدد استقرار الأمن

كتب محمد عبد العظيم

أكد رئيس الوزراء الإيطالى، أن العدوان التركى على شمال سوريا، يهدد استقرار الأمن وتعرض المدنيين السوريين للخطر، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.