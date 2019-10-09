رئيس الصين: إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جزر سليمان مفيد لشعبى الدولتين

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قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر سليمان على أساس مبدأ "صين واحدة" يتفق مع اتجاه العصر ويفيد شعبى البلدين.

وأضاف بينج –خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ رئيس وزراء جزر سليمان "ماناسه سوجافار" في دار ضيافة الدولة بالعاصمة (بكين)- أنه "لا يوجد نظام محدد للصداقة، وأن علاقات الصداقة بين الصين وجزر سليمان ستتمتع بآفاق مشرقة".

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جزر سليمان "جيرميا مانيل" قد وقعا في 21 من الشهر الماضي في بكين، بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وتؤكد الصين أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وأن حكومتها هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وهذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمي من المجتمع الدولي.