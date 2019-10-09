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رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:07 م
رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود حسين

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اليوم وفقا للتعاريف الدولية لـ"الفقر المائى"، دخلت فى مرحلة ما يطلق عليه الفقر المائى.

 

وأشار رئيس الحكومة، فى كلمته أمام البرلمان، أنه وفقا للتعريفات الدولية فإن أى دولة تدخل فى الفقر المائى عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب فى السنة، قائلا: "اليوم مواردنا 55,5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد فى مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد  فى السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين".

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، ونستهدف أن نقلل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن مصرى أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة.

 

 

 
 

 

 


الجلسه العامه

على عبد العال

النواب

رئيس الوزراء

اليوم السابع بلس

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