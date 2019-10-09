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رئيس البرلمان لـ"النواب": من حارب للدفاع عن الوطن لن يفرط فى نقطة مياه واحدة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:56 م
رئيس البرلمان لـ"النواب": من حارب للدفاع عن الوطن لن يفرط فى نقطة مياه واحدة على عبد العال
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب دفاعاً عن هذا الوطن لن يفرط فى نقطة مياه واحدة، وإن الرئيس السيسى قالها أمام الأمم المتحدة، أن مسألة نهر النيل مسأله حياه وقضية وجود، وهو ملخص للعديد من الخطابات.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان رداً على البيانات التى ألقتها الحكومة أمام البرلمان حول قضية سد النهضة، أن السياسى دائماً يحسب كلماته، وأنه يجب على البرلمان أن يكون متوحداً فى القضايا القومية، موجهاً حديثه للنواب، : "راجعوا اللى اتكتب عن طابا، ازاى المجموعة أدارت الملف".

وأضاف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حديثه للنواب: "كان هناك جنود مجهولين كتير جداً، أعرف شباب حينئذ عمل 24 ساعة فى اليوم، صحيح من حق شباب النواب الإبداء عن آرائه، ولكن مش عاوز تتحسب علينا أخطاء معينة، الجميع وطنى وأنا لا أشكك فى وطنيتكم إطلاقاً، لكنها قضية حساسة والطرف الآخر متعنت".


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على عبد العال

سد النهضة

أزمة المياه

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