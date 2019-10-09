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رئيس اتحاد الصناعات يلتقي نظيره الروسي على هامش معرض "الأسبوع الصناعي الكبير"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:14 م
رئيس اتحاد الصناعات يلتقي نظيره الروسي على هامش معرض "الأسبوع الصناعي الكبير" رئيس اتحاد الصناعات يلتقي نظيره الروسي
كتب إسلام سعيد

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التقى صباح اليوم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، سيرجي كاتيرين رئيس اتحاد غرف تجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له لبحث آفاق وآليات توثيق العلاقات بين المؤسستين الكبريين والدولتين الصديقتين في مجالات الصناعة والاستثمار.
 
وقال السويدي إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المستقبلي في العديد من المجالات ولاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء اهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية مع التركيز على الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسيته بهدف جذب استثمارات جديدة والتوسع في القائم منها وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة في كلا البلدين، وكذلك الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه في الوصول إلى أسواق القارة الإفريقية.
 
وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية للوفد الزائر إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر في السنوات الأخيرة بعد لما اتخذته الدولة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جعلت من مصر بلداً جاذباً وواعداً للاستثمار، وكشف أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على التنسيق لزيارة رسمية في القريب العاجل لوفد مصري من رجال الصناعة والأعمال للتعرف على الفرص والمجالات المتاحة للتعاون لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين بما يحقق مصالحهما، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لهما مع التركيز على دفع التعاون بين رواد الأعمال ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من البلدين.
 
وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش معرض "الاسبوع الصناعي الكبير" المقام حالياً بالقاهرة لفيف من رجال الأعمال الممثلين لأكبر الشركات الروسية والبيلاروسية التي تعمل في مجالات الآلات والمعدات ومكونات التصنيع والتقنيات الزراعية الحديثة ومعدات الطاقة والنفط والغاز والمنتجات الهندسية.
 

اتحاد الصناعات

الاستثمار الروسى

المنطقة الصناعية الروسية

محور قناة السويس

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